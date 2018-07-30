ДНР: лейтенант ВСУ решил «отомстить» и расстрелял украинского контрактника

Донецк, , 14:08 — REGNUM В Донбассе лейтенант ВСУ кроваво отомстил солдату-контрактнику из Луганской области, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий, сообщает 30 июля «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в 53-й бригаде ВСУ. Контрактник из этой бригады ранее застрелил двух сослуживцев, которые издевались над ним и называли «сепаром». После этого солдат попытался скрыться, но в ходе поисков его обнаружили. Лейтенант бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «отомстить» контрактнику и расстрелял его.

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Напомним, морально-психологическое состояние украинской армии находится на очень низком уровне, как из-за внутренних конфликтов, так и из-за отсутствия нормальных зарплат и условий службы.

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