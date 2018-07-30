Сотрудника нижегородского предприятия ОПК обвиняют во взяточничестве

Чебоксары, , 14:07 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностного лица нижегородского предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса. Его обвиняют в получении взятки, свою вину злоумышленник признал, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Вторым фигурантом уголовного дела является директор одной из коммерческих организаций Чебоксар. Следствие полагает, что с сентября 2013 по июнь 2016 года директор фирмы передавал сотруднику предприятия ОПК незаконное денежное вознаграждение — общий размер превысил 2 млн рублей. Согласно материалам дела, средства перечислялись на банковскую карту.

«Деньги передавались за сохранение регулярного объема поставок продукции (инструментов) в адрес предприятия оборонной промышленности», — сказал Олег Дмитриев.

Должностное лицо нижегородского предприятия обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего», «Получение взятки в крупном размере»). В следственном управлении отмечают, что свою вину сотрудник предприятия ОПК признал в полном объеме. Руководству организации, где он работает, внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Директор чебоксарской фирмы инкриминируется дача взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Свою вину он не признал.

«Их причастность к преступлениям подтверждается заключениями трёх судебных компьютерно-технических экспертиз и другими материалами уголовного дела», — сказал Олег Дмитриев.

В рамках расследования был наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 16 млн рублей. В том числе — иномарки Kia Sorento, Toyota RAV 4, Land Rover Discovery 4, пять земельных участков, недостроенный дом, автомобильный прицеп, маломерное моторное судно.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии правоохранительными органами в I полугодии 2018 года пресечено 233 преступления коррупционной направленности, что почти на 70% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе в восемь раз возросло выявленных фактов взяточничества — с 13 до 110. Ранее глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин заявил, что в республике средний размер взятки вырос в 12 раз, составив 93 тыс. рублей.