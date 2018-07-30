В Израиле совершил экстренную посадку Airbus A320

Тель-Авив, , 13:44 — REGNUM Пассажирский лайнер Airbus A320 авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Тель-Авива в Ригу, вынужден был вернуться в аэропорт Бен-Гурион из-за неполадок с двигателем. Об этом пишет 30 июля The Times Of Israel.

Отмечается, что на борту воздушного судна, направлявшегося в Латвию, находились 178 пассажиров. Вскоре после взлета пилот сообщил о проблемах с двигателем и объявил чрезвычайную ситуацию, а затем командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. По сведениям издания, экстренная посадка прошла благополучно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля пассажирский самолет Boeing 738, летевший из аэропорта «Домодедово» в Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Казани по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.

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