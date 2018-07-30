Выяснилась причина нападения на полицейского в центре Москвы

Москва, , 13:30 — REGNUM Молодой человек, обвиняемый в нападении на полицейского в центре Москвы, испытывал к последнему «внезапно возникшую» личную неприязнь. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба Главного следственного управления СКР.

В настоящее время 17-летнему обвиняемому вменяется в вину посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

«В ходе допроса юноша пояснил, что напал на полицейского по причине внезапно возникших личных неприязненных отношений к последнему», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что по данным следствия, 27 июля в центре Москвы указанный подросток умышленно нанес несколько ударов ножом находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей полицейскому. По данным медиков, на сегодняшний день сотрудник полиции находится в стабильно тяжелом состоянии.

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