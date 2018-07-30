Севастопольцы просят проверить детсад, в котором дети заболели менингитом

Севастополь, , 13:10 — REGNUM Условия содержания воспитанников детского сада №90 города Севастополя, в котором несколько детей заболели вирусным менингитом, нуждаются во внимании контролирующих органов. Так прокомментировала председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева ситуацию для ИА REGNUM.

«Любые санитарные нормы запрещают «подстилочки» на земле в качестве мест отдыха маленьких детей. Стало ли это грубое нарушение пунктов СанПиН причиной заражения детей, мы думаем, должны решить в прокуратуре. Заявление с просьбой оценить действия сотрудников детского сада при возникновении очага вирусного менингита и проверить санитарные условия содержания маленьких детей, нами уже направлено».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что как минимум пять воспитанников дошкольного общеобразовательного учреждения заболели вирусным менингитом. Родители предполагают, что вероятным переносчиком болезни могли стать клещи, поскольку в саду долгое время не было скамеек и дети играли буквально на земле.

«Словами не описать тот ужас, боль, слёзы… с чем пришлось столкнуться моей крошке. Три пункции, температура — 40, уколы, капельницы. Итог — лежачий режим даже после выписки, полугодовой запрет на развлекательные мероприятия, диспансерный учёт у невропатолога», — сообщила о состоянии одного заболевшего ребёнка мать.

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