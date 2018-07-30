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Чемпиона Европы из Брянска подозревают в мошенничестве

Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело в отношении брянского спортсмена-пауэрлифтера: мужчину подозревают в обмане нескольких женщин

Брянск, 30 июля 2018, 12:59 — REGNUM  В Брянске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении известного спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом (силовое троеборье). Как сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области, спортсмен, выигравший чемпионат Европы, подозревается в обмане женщин на 8,9 млн рублей.

По версии следствия, спортсмен обманывал женщин в течении четырех лет — с 2012 года по 2016. Он знакомился с ними в социальных сетях, представляясь директором строительной компании или высокопоставленным сотрудником банка, приглашал на свидание, дарил цветы, водил в кафе и обещал свадьбу и переезд за границу. «Отношения» длились два-три месяца. После у мужчины резко появлялись финансовые трудности, например, нужно было срочно выкупить квартиру, или решить проблемы со сроками сдачи строящегося здания. Женщины, надеющиеся на счастливую жизнь с любящим мужем за границей, помогали своему «избраннику».

Такую схему спортсмен мог реализовать с одной и той же женщиной несколько раз, иногда его возлюбленные закладывали квартиры и ценные вещи, чтобы помочь мужчине. После этого спортсмен пропадал. Позже обманутые женщины выяснили, что встречаться спортсмен мог с несколькими жертвами одновременно. При этом он был официально женат.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Спортсмен находится под арестом и полностью отрицает свою вину.

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Мошенничества
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