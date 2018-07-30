По делу о госизмене арестован учёный из Ростовской области

Москва, , 13:03 — REGNUM 64-летний житель Новочеркасска — профессор кафедры «Электроснабжение и электропривод», доктор технических наук Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова находится в СИЗО «Лефортово». Алексей Т. подозревается в совершении преступления по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Какой именно суд санкционировал арест жителя Ростовской области, не уточняется.

Речь идет о руководителе малого предприятия «Мехатроника», которое ведет активную работу по флотской линии. Он также является совладельцем конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»), которое специализируется на производстве электротехнических комплексов. По информации источника, которого цитирует «Коммерсант», донской учёный передал секретные данные об электропитании подводных лодок третьим лицам. По версии следователей, задержанный отправил секретную информацию во Вьетнам.

Официального подтверждения этой информации нет.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля московский суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института государственной корпорации «Роскосмос». 74-летний уроженец Королёва арестован также по делу о госизмене, которое было возбуждено после обнаружения утечек секретной информации из структур «Роскосмоса».