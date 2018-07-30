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В Красноярском крае годовалый ребёнок умер от ротавирусной инфекции

Происшествия

Обстоятельства смерти ребёнка из Манского района выясняют следователи

В Красноярском крае годовалый ребёнок умер от ротавирусной инфекции
Альберт Анкер. Детские похороны. 1863

Красноярск, 30 июля 2018, 12:52 — REGNUM  В посёлке Анастасино Манского района Красноярского края умер годовалый ребёнок, предположительно — от ротавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июля, в Главном следственном управлении СКР по краю, обстоятельства смерти ребёнка устанавливают следователи.

Сообщение об инциденте поступило в следственные органы 28 июля. По предварительным данным, ребёнку стало плохо 25 июля, он перестал есть. Мать решила лечить его дома и за медпомощью не обращалась. 28 июля его состояние резко ухудшилось, родители вызвали скорую помощь, однако ребёнок скончался до приезда медиков.

Как уточнили в ведомстве, семеро детей (от года до пяти лет), контактировавших с больным ребёнком, госпитализированы с подозрением на инфекцию.

Напомним, в краевом управлении Роспотребнадзора 30 июля уведомили о регистрации очага острой кишечной инфекции среди детей в посёлке Анастасино.

В ведомстве ИА REGNUM сообщили, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

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