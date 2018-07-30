Уходившее от ГИБДД такси в Чувашии перевернулось вместе с пассажирами

Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Чувашии за последние три дня произошли четыре аварии с опрокидыванием транспортных средств. В Чебоксарах перевернулось такси с пассажирами — водитель от медосвидетельствования отказался. Ранее в Козловском районе вылетела в кювет иномарка — водитель погиб, пассажир успел выпрыгнуть. В Алатырском районе в результате опрокидывания машины ранены пять человек, включая трёх детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

В Чебоксарах устанавливаются обстоятельства ДТП с участием водителя такси, которое произошло сегодня, 30 июля, по улице Цивильской. По данным полиции, водитель иномарки «Киа Рио» с внешними признаками опьянения не выполнил требования стражей порядка об остановке транспортного средства.

«О таксисте сообщили бдительные граждане. Сотрудники Госавтоинспекции неоднократно пытались остановить предполагаемого нарушителя, однако тот игнорировал законные требования стражей дорог, не справился с управлением и допустил опрокидывание», — говорят в МВД по Чувашии.

По данным полиции, пострадавших нет: водитель и двое пассажиров от помощи медиков отказались. 27-летний чебоксарец, который был за рулем такси, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлены административные протоколы за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования (12.26 КоАП РФ), невыполнение требования об остановке транспортного средства (12.25 КоАП РФ), незаконное нанесение на транспортное средство цветографических схем автомобильных служб или цветографических схем легкового такси (12.4 ч.3 КоАП РФ).

29 июля вылетела в кювет «Дэо Нексиа» в Козловском районе. По предварительным данным полиции, 54-летний мужчина находился за рулём иномарки в нетрезвом состоянии и, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. 43-летний пассажир успел выпрыгнуть из потерявшего управление автомобиля и отделался ушибами. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и погиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее резонансная авария с опрокидыванием транспортного средства произошла в Алатырском районе. 27 июля на 134 км дороги республиканского значения «Аниш» 28-летняя женщина не справилась с управлением. В результате машина ВАЗ-111 130−23 опрокинулась, пострадали пятеро человек: двое взрослых и трое детей в возрасте от года 11 месяцев до шести лет. По данным полиции, все они находились в салоне легковушки без удерживающих устройств. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

«По одной из версий, женщина за рулём могла отвлечься на двухлетнюю дочь, которую перевозила на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства», — полагают в Госавтоинспекции Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Цивильске на участке федеральной трассы опрокинулась автоцистерна DAF. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате на дорогу разлилась соляная кислота.

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По последним данным полиции (за январь — март 2018 года), в республике число аварий сократилось на 9,6%, число погибших — на 26,5%, количество раненых — на 2,9%.