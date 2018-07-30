Российский космонавт предложил Греции создать символ дружбы и изобилия

Крит, Греция, , 12:55 — REGNUM Сообщение с соболезнованиями греческому народу в связи с лесными пожарами, которые унесли уже 91 жизнь, направил российский космонавт Антон Шкаплеров, сообщает 30 июля греческое издание Kathimerini.

Шкаплеров находится в Греции на восстановлении после очередного космического полета и встретился с министром туризма Еленой Кунтурой, которой также предложил создать на острове Крит маленький парк, где бы все космонавты со всего мира, приезжающие в Грецию восстанавливать силы, сажали дерево. Причем не любое дерево, а оливковое, символ мира и изобилия, — такое место на острове стало бы символом мира и дружбы.

Тем более, что на Крите есть памятник Юрию Гагарину, а такой парк (или площадь) показал бы, что многие люди со всего света любят Грецию и приезжают сюда, чтобы отдохнуть, и среди них есть и космонавты. Как бы называлось это место, парк Дружбы или Парк космонавтов, Шкаплеров не считает главным.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня 2018 года Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» и экспедиций МКС-54/55 благополучно вернулись на Землю. В составе экипажа находились космонавт Роскомсмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. В общей сложности экипаж экспедиции пробыл в космосе 168 суток.