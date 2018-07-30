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Стрельба во Франции: семеро человек получили пулевые ранения

Происшествия

Несколько нападавших приехали к месту атаки на автомобиле

Стрельба во Франции: семеро человек получили пулевые ранения
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Бон, Франция, 30 июля 2018, 12:41 — REGNUM  На востоке Франции семеро человек получили огнестрельные ранения в результате нападения группы неизвестных. Об этом пишет 30 июля газета Le Parisien.

По сведениям издания, один из пострадавших в результате ночной стрельбы в городе Бон находится в критическом состоянии. Судя по показаниям свидетелей инцидента, несколько нападавших приехали к месту атаки на автомобиле. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на автостоянке аэропорта на востоке острова Корсика, принадлежащего Франции, погиб один человек, и еще двое получили пулевые ранения.

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