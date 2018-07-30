Эмомали Рахмон выразил соболезнования главам США, Нидерландов и Швейцарии

Душанбе, , 12:37 — REGNUM Телеграммы с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу, королю Нидерландов Виллем-Александру и президенту Швейцарии Алену Берсе направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в связи с гибелью туристов из этих стран вчера, 29 июля, на юге Таджикистана.

В посланиях главы Таджикистана отмечается, что «соответствующие службы страны принимают все необходимые меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении этого жестокого акта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Дангаринском районе Таджикистана примерно в 15:30 был совершен автомобильный наезд на иностранных велотуристов, в результате которого погибли четверо: двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. После наезда нападавшие применили также холодное и огнестрельное оружие — на телах пострадавших обнаружены ножевые ранения.

В тот же день правоохранительным органам удалось задержать одного из участников наезда, двое других оказали сопротивление и были убиты. Также трое, предположительно связанных с нападавшими, граждан были задержаны сегодня, 30 июля.

Следствие не исключает теракт, однако пока не готово однозначно квалифицировать произошедшее.

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