Наезд на велосипедистов в Таджикистане: следствие не исключает теракт

Душанбе, , 12:13 — REGNUM Следствие рассматривает несколько версий произошедшего наезда на иностранных туристов в Таджикистане — дорожно-транспортное происшествие, убийство или теракт. Об этом сообщил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода на пресс-конференции сегодня, 30 июля.

«Водитель и пассажиры автомашины, наехавшей на группу иностранных туристов, после наезда вышли из салона и напали на них с огнестрельным оружием и ножом. Среди них были граждане США, Нидерландов, Швейцарии и Франции», — сообщил глава МВД.

Очевидцы говорят, что наезд был больше похож не на ДТП, а на «тщательно спланированное нападение».

Напомним, что вчера, 29 июля, на территории Дангаринского района Таджикистана в 15:30 по местному времени на иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах, был совершен наезд, в результате которого погибли четверо: двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще троим пострадавшим оказана медицинская помощь.

В тот же день один из нападавших был задержан, двое — ликвидированы при оказании сопротивления. Еще трое были задержаны сегодня, они подозреваются в связях с группировкой, совершившей наезд.

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