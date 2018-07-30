На иркутского «стрелка» заведено уголовное дело — СКР

Иркутск, , 12:12 — REGNUM В отношении задержанного в Иркутске местного жителя, открывшего стрельбу по полицейским, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба областного Следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

«В ходе предварительного следствия установлено, что 30 июля в дневное время 41-летний иркутянин производил стрельбу с 5-го этажа дома № 19 микрорайона Зеленый города Иркутск по автомобилям и другим объектам во дворе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР добавили, что стрелок в ответ на требования прекратить огонь начал стрелять по сотрудникам полиции, в результате чего был ранен в руку случайный прохожий. 41-летний правонарушитель был обезврежен благодаря слаженной работе полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин, стрелявший в Иркутске по наряду полиции, проходившему мимо его дома, был в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах ролика, снятого очевидцем задержания видно, как злоумышленника в наручниках уводят сотрудники в бронежилетах и защитных шлемах.

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