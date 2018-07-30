В Омске «взяли с поличным» виновника загрязнения воздуха

Омск, , 11:56 — REGNUM В Омске жители Нефтяников и Левобережья за минувшие выходные (28−29 июля) более 250 раз позвонили на горячую линию минприроды и пожаловались на неприятный запах в воздухе.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июля, в пресс-службе губернатора Омской области, источник загрязнения был обнаружен с помощью центра экологического мониторинга и оперативного реагирования. Им оказалось предприятие по производству химических элементов для клея и моющих средств. Эколаборатория зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола.

Как уточнили в облправительстве, работа предприятия приостановлена. Его сотрудники готовят «дорожную карту» по сокращению выбросов.

Добавим, это первый случай, когда при помощи специальной передвижной эколаборатории в Омске был зафиксирован источник выбросов.

Как передаёт «12 канал», омичи жаловались на неприятный запах резины и возникающую из-за него одышку.

«Виновника неприятного запаха в Омске нашли. Им оказался небольшой завод по производству канифоли. Больше 10 дней омичи дышали теми веществами, которые вызывают одышку, сердечную недостаточность и даже рак», — рассказал омский журналист Никита Смирнов.

Омский телеканал резюмировал:

«Виновника не просто нашли, а фактически взяли с поличным».

Как уже сообщало ИА REGNUM, центр экологического мониторинга и оперативного реагирования открылся в Омске 11 июля. По информации областных властей, сюда стекается вся информация о состоянии атмосферного воздуха в городе.

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Между тем виновник выбросов, терроризировавших Омск в течение 2017 года, не найден до сих пор. В прошлом году жители города-миллионника массово жаловались на запах газа. Специалисты выяснили, что зловоние возникло из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха). Его концентрация была превышена в сотни раз.

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