В Якутию вернулись 90-ые? Люди жалуются, полиция бездействует

Якутск, , 11:52 — REGNUM В Якутии похищение и избиение людей не стали поводом для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих действиях. К общественнику, руководителю службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александру Захарову-ЯКНК обратился житель Оймяконского района, на которого было совершено нападение, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Якутянин запуган, боится за свою жизнь и жалуется на то, что прокуратура и полиция бездействуют.

Инцидент, который, как надеялся житель Оймяконского района, будет результативно расследован, произошёл ещё в апреле 2018 года. Тогда, по словам Александра Захарова-ЯКНК, в посёлке Усть-Нера, участники некой организованной преступной группы жестоко избили и похитили коренных жителей Якутии. Беспредел был совершён в тот момент, когда оймяконцы транспортировали спецтехнику и оборудование для ООО «Север». Компания, для которой перевозилась техника, была создана в 2008 году для добычи золота, для этой цели была куплена дорогостоящий транспорт, который один из владельцев доли ООО «Север» незаконно передал другой фирме. Когда транспорт попытались изъять в пользу законного владельца, на рабочих напали несколько уроженцев одного из регионов России. Пять человек были вывезены в лес и там почти подвергались истязаниям, сообщает общественник. Он сообщил, что людей избивали кувалдой, им угрожали убийством.

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«В тайге прав тот, у кого сила! А в данном случае, сила явно была не на стороне правоохранителей, и, уж тем более, собственников имущества… Поскольку даже после такого дерзкого нападения бандитов, похищения людей, причинения тяжкого вреда здоровью ни в чём не повинным людям (машинистам бульдозеров и сопровождавшим механикам), материал проверки по факту хищения техники истребовала для проверки прокуратура, где он (материал), благополучно прекратил свое существование, не перейдя в стадию уголовного дела. Видимо, сила местечковых ОПГ, контролирующих золотодобычу в удаленных районах Якутии, такова, что ни полиция, ни прокуратура им не указ. Нет интереса руководства Якутии к беззаконию и фактическому безвластию в Оймяконском районе… 90-е возвращаются?», — пожаловался общественнику один из пострадавших от беспредела кавказцев.

Он опасается за свою жизнь и вынужден скрываться: нападающие угрожают ему. Местные жители возмущены беспределом. Заявление, которое поступило в полицию от избитых людей, никакого результата не принесло: проверку прокуратура провела, но, как утверждают пострадавшие, уголовное дело не возбуждено.

Интересно, что техника, которую пытались передать ООО «Север» и которую обратившийся к Александру Захарову оймяконец называет украденной у этой компании, работала на лицензионном участке, принадлежащем ООО «Алмаз». Эта фирма, по словам граждан, была приобретена на деньги госкомпании ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» (ЛОРП), но каким-то образом перешла под контроль частных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров призывал перестать очернять народы Кавказа.

«Все обязаны помнить: кавказцы ─ не бараны и не пастухи. Мы воины. Строители. Созидатели. Были и остаемся ими. Не пытайтесь сделать нас другими. И очернять не надо, бросать всякие камни в наш огород. Россию и свои народы мы будем охранять жёстко», — заявил чеченский лидер.