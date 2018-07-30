В Псковской области горят леса в двух районах

Псков, , 11:34 — REGNUM В Псковской области горят леса в Псковском и Плюсском районах. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июля, в региональном управлении МЧС, лесные пожары зарегистрированы близ деревни Усадище Псковского района и у деревни Пестка в Плюсском районе.

В Псковском районе — пожар крупный: горят 22,3 гектара леса. На борьбу с огнём брошены 33 человека и 10 единиц техники. В Плюсском районе пожар зарегистрирован на площади в 0,24 га.

Отметим, что последний лесной пожар был в регионе 17 июля, и тоже в Плюсском районе. С ним справились за сутки.

Всего в регионе, по данным государственного комитета Псковской области по природным ресурсам и охране окружающей среды, с начала пожароопасного сезона было выявлено 111 лесных пожаров на площади более 136 га, в том числе пожар в национальном парке «Себежский». Большинство пожаров были ликвидированы в течение первых суток.