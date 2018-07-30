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Альпинист из РФ находится в «снежном плену» на склоне горы Пакистане

Происшествия

Второй российский альпинист Сергей Глазунов погиб на склоне горы Латок-I несколько дней назад

Альпинист из РФ находится в «снежном плену» на склоне горы Пакистане
Simon
Лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал

Исламабад, 30 июля 2018, 11:03 — REGNUM  30 июля в Пакистане в случае благоприятных погодных условий начнется операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова, который заблокирован на склоне горы Латок-I. Об этом сообщают Вести.Ru.

По предаварительным данным, мужчину, находящегося в «снежном плену» уже более пяти суток, могут эвакуировать при помощи вертолета.

Отметим, что второй российский альпинист Сергей Глазунов погиб на склоне горы Латок-I несколько дней назад.

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