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Девочку из Петербурга убило током на даче в Ленобласти

Происшествия

Ребенок прикоснулся к электронасосу

Девочку из Петербурга убило током на даче в Ленобласти
Susana Coutinho
Девочка

Кировск, Ленинградская область, 30 июля 2018, 10:56 — REGNUM  Трехлетняя девочка, жительница Санкт-Петербурга, погибла от поражения электрическим током на даче в Кировском районе Ленинградской области. Проводится доследственная проверка.

Как установлено, в минувшие выходные девочка вместе с родственниками находилась на дачном участке в СНТ «Ласточка». Там имеется в бассейн, воду в который качал электронасос.

В воскресенье, 29 июля, взрослые недоглядели за ребенком, и девочка прикоснулась к насосу, в результате чего получила удар электрическим током.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования тела и доследственной проверки», — сообщили 30 июля в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

По данным СМИ, с места ЧП изъяли насос, провода и удлинитель.

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Несчастные случаи с электричеством
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