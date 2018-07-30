«Люди жили в непригодных условиях»: губернатор о пожаре в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 10:41 — REGNUM При расследовании причин пожара в Сочи, унесшего жизни восьми человек, в том числе и ребенка, необходимо выяснить, почему люди жили в неприспособленных для этого условиях. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Важно не только установить причины пожара, но и определить, насколько строение соответствовало нормам пожарной безопасности. Необходимо выяснить, как допустили ситуацию, когда люди вынуждены были жить в непригодных для этого условиях», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона выразил соболезнования родным погибших и сообщил, что руководство региона готово оказать родственникам погибших и пострадавших помощь с размещением.

Пострадавшим — в больнице находятся три человека, в том числе 16-летний подросток — оказывается вся необходимая помощь. Готова к вылету бригада санавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 июля пожар возник в Сочи, по адресу ул. Просвещения, 81. По данным СКР, загорелась одна из построек, затем огонь перекинулся на соседнюю постройку. На месте тушения пожара были найдены тела восьми человек, в том числе ребенка. Три человека в больнице. По факту пожара СКР возбудил уголовное дело — следователи проверяют в том числе и законность построек.

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