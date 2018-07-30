В Сочи на пожаре погибли восемь человек: возбуждено уголовное дело

Сочи, Краснодарский край, , 10:20 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в Сочи Краснодарского края — по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщила пресс-служба СУ СКР. Пожар произошел рано утром 30 июля, по уточненным данным, погибли восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании постройки на улице Просвещения в Адлерском районе поступило в оперативные службы рано утром 30 июля. Пожар перекинулся на соседнюю постройку.

При тушении пожара были обнаружены тела восьми человек, в числе погибших — ребенок. Личности погибших устанавливаются. Еще троих спасли: сейчас двое взрослых и 16-летний подросток доставлены в больницу.

На месте в настоящее время работают следователи. Они выясняют, в том числе, причину возгорания, устанавливают собственников построек и наличие документов на строения. По данным местных СМИ, сгоревшие постройки могли быть возведены незаконно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи сгорел частный дом, погибли семь человек

Читайте развитие сюжета: «Люди жили в непригодных условиях»: губернатор о пожаре в Сочи