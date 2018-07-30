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В Сочи на пожаре погибли восемь человек: возбуждено уголовное дело

Происшествия

СКР проверяет законность сгоревших построек

В Сочи на пожаре погибли восемь человек: возбуждено уголовное дело
GDJ
Пожар

Сочи, Краснодарский край, 30 июля 2018, 10:20 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в Сочи Краснодарского края — по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщила пресс-служба СУ СКР. Пожар произошел рано утром 30 июля, по уточненным данным, погибли восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании постройки на улице Просвещения в Адлерском районе поступило в оперативные службы рано утром 30 июля. Пожар перекинулся на соседнюю постройку.

При тушении пожара были обнаружены тела восьми человек, в числе погибших — ребенок. Личности погибших устанавливаются. Еще троих спасли: сейчас двое взрослых и 16-летний подросток доставлены в больницу.

На месте в настоящее время работают следователи. Они выясняют, в том числе, причину возгорания, устанавливают собственников построек и наличие документов на строения. По данным местных СМИ, сгоревшие постройки могли быть возведены незаконно.

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Пожары в жилых домах
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