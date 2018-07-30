Понедельник, 30 Июля 2018 года
11:35:00 МСК

В Свердловской области сохраняется высокая опасность лесных пожаров

Происшествия

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение

Екатеринбург, 30 июля 2018, 10:27 — REGNUM  В Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная опасность лесных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, пожарная опасность сохраняется с 30 июля по 3 августа и соответствует 4−5-м классам горимости леса по региональной шкале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области из-за установившейся жаркой погоды без осадков уже объявлялся чрезвычайный режим опасности лесных пожаров. В 16 муниципальных образованиях 27 и 28 июля был введён чрезвычайный режим, предусматривающий запрет на разведение огня в лесу. Для обеспечения соблюдения режима гражданами была проведена разъяснительная работа с населением, а сотрудники полиции, МЧС и лесники организовали патрулирование.

Позже, 28 и 29 июля в связи с прохождением грозового фронта в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе наблюдались сильные дожди и усиление ветра до 25 метров в секунду. Теперь, по данным синоптиков, несмотря на прошедшие осадки, высокая опасность пожаров в лесу сохраняется.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить