В Свердловской области сохраняется высокая опасность лесных пожаров

Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная опасность лесных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, пожарная опасность сохраняется с 30 июля по 3 августа и соответствует 4−5-м классам горимости леса по региональной шкале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области из-за установившейся жаркой погоды без осадков уже объявлялся чрезвычайный режим опасности лесных пожаров. В 16 муниципальных образованиях 27 и 28 июля был введён чрезвычайный режим, предусматривающий запрет на разведение огня в лесу. Для обеспечения соблюдения режима гражданами была проведена разъяснительная работа с населением, а сотрудники полиции, МЧС и лесники организовали патрулирование.

Позже, 28 и 29 июля в связи с прохождением грозового фронта в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе наблюдались сильные дожди и усиление ветра до 25 метров в секунду. Теперь, по данным синоптиков, несмотря на прошедшие осадки, высокая опасность пожаров в лесу сохраняется.