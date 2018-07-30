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Неизвестные обокрали храм в Москве

Происшествия

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 30 июля, в районе Черкизово

Москва, 30 июля 2018, 10:13 — REGNUM  На востоке Москвы обокрали храм Пророка Илии. Об этом рассказали «Интерфаксу» в приходе.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 30 июля, в районе Черкизово.

Злоумышленники, пробравшиеся внуть храма, взломали ящики для пожертвований, а также похитили украшения с трех образов — иконы Казанской Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы Матроны Московской.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступников.

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