Неизвестные обокрали храм в Москве

Москва, , 10:13 — REGNUM На востоке Москвы обокрали храм Пророка Илии. Об этом рассказали «Интерфаксу» в приходе.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 30 июля, в районе Черкизово.

Злоумышленники, пробравшиеся внуть храма, взломали ящики для пожертвований, а также похитили украшения с трех образов — иконы Казанской Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы Матроны Московской.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступников.

Читайте также: В Казани у жителя Якутска украли бриллианты на 133 млн рублей

А также: Преступность в Архангельской области: кражи преобладают, взятки растут