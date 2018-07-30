Понедельник, 30 Июля 2018 года
11:36:08 МСК

В ДНР село Спартак подверглось минометному обстрелу

Происшествия

Украинские каратели обстреливают республики каждый день

Донецк, 30 июля 2018, 10:00 — REGNUM  ВСУ обстреляли Спартак из минометов калибра 120 мм в течение суток 29 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска выпустили две мины по Спартаку. Сутками ранее ВСУ трижды обстреливали ДНР из минометов различного калибра, БТР и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Читайте также: ВСУ ранили девушку в ДНР

Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) из запрещенного Минскими соглашениями оружия, игнорируя любые договоренности. В Коминтерново в ходе обстрелов было разрушено одно здание, еще одно — повреждено, а в ДНР была ранена девушка 1987 года рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики нанесли удар по двум сёлам в ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить