В ДНР село Спартак подверглось минометному обстрелу

Донецк, , 10:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Спартак из минометов калибра 120 мм в течение суток 29 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска выпустили две мины по Спартаку. Сутками ранее ВСУ трижды обстреливали ДНР из минометов различного калибра, БТР и крупнокалиберного стрелкового оружия.

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Напомним, ВСУ ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) из запрещенного Минскими соглашениями оружия, игнорируя любые договоренности. В Коминтерново в ходе обстрелов было разрушено одно здание, еще одно — повреждено, а в ДНР была ранена девушка 1987 года рождения.

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