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Столкновения в Йемене: убито 36 хуситов

Происшествия

Порядка 50 человек получили ранения

Столкновения в Йемене: убито 36 хуситов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 30 июля 2018, 09:51 — REGNUM  В результате военных столкновений в Йемене погибли 36 повстанцев-хуситов, сообщает 30 июля Anadolu.

Помимо убитых также ранения получили 50 человек. Столкновения произошли в провинции Аль-Байда, о погибших со стороны военных, преданных свергнутому президенту Мансуру Хади, не сообщается.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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