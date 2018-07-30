Столкновения в Йемене: убито 36 хуситов

Сана, 30 июля 2018, 09:51 — REGNUM В результате военных столкновений в Йемене погибли 36 повстанцев-хуситов, сообщает 30 июля Anadolu.
Помимо убитых также ранения получили 50 человек. Столкновения произошли в провинции Аль-Байда, о погибших со стороны военных, преданных свергнутому президенту Мансуру Хади, не сообщается.
Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.
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