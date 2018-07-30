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В Оренбуржье назвали причину зашкаливающей концентрации сероводорода в воде

Происшествия

В водопровод попадала вода из системы отопления

В Оренбуржье назвали причину зашкаливающей концентрации сероводорода в воде
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вода

Гай, Оренбургская область, 30 июля 2018, 09:22 — REGNUM  В Гае Оренбургской области назвали причину значительного превышения ПДК сероводорода в центральной водопроводной сети. Как сообщает портал vestirama.ru, работники коммунальных служб замкнули систему и вывели в водопровод воду из системы отопления. Сделано это было с благой целью — чтобы жильцы не переплачивали за общедомовое потребление воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гае в водопроводной горячей воде обнаружено превышение ПДЛК сероводорода в 10 раз. Первые жалобы жильцов на неприятный запах и ржавый цвет воды зафиксированы 20 июля. Взятые пробы воды из разных точек центрального водоснабжения показали превышение концентрации сероводорода.

В администрации города в связи со сложившейся ситуацией приходят регулярные заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На 26 июля отмечено снижение содержания вредной примеси в воде, которой снабжается юго-западная и старая часть Гая.

Читайте ранее в этом сюжете: В сетях водоснабжения Оренбуржья ПДК сероводорода превышена в 10 раз

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