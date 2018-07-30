Кража на авиабазе НАТО в Афганистане: подозреваются военные из Грузии

Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Американская военная полиция расследует дело о краже на авиационной базе в Афганистане, в которой, по предварительным сведениям, были замешаны четверо грузинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Отмечается, что кроме грузинских военных, в инциденте, предположительно, участвовали и представители других стран.

«По предварительным данным, ущерб от кражи на военном объекте в Афганистане составил порядка $3,6 тыс.» — отметили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве обороны Грузии подчеркнули, что представители ведомства «тесно сотрудничают с американской стороной» в расследовании инцидента.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля во время визита грузинского министра обороны Левана Изория на афганскую базу «Кундуз», где служат военные из четвертой механизированной бригады Вооружённых сил Грузии, было совершено вооруженное нападение.

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