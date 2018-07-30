Во Вьетнаме свадебный автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек

Ханой, , 09:17 — REGNUM Трагическое дорожное происшествие с участием свадебного автобуса и грузовика унесло жизни 13 человек, включая жениха и членов его семьи. Об этом 30 июля сообщает Синьхуа.

Авария произошла в провинции Куангнам рано утром. Кортеж жениха направлялся в дом невесты в соседней провинции.

По пути следования произошло лобовое столкновение автобуса с контейнеровозом, в результате которого 13 из 17 пассажиров погибли. Еще четверо получили серьезные ранения. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

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