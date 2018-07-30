Понедельник, 30 Июля 2018 года
09:54:06 МСК

Во Вьетнаме свадебный автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек

Происшествия

Жених вместе с родными и друзьями направлялся в город невесты

Ханой, 30 июля 2018, 09:17 — REGNUM  Трагическое дорожное происшествие с участием свадебного автобуса и грузовика унесло жизни 13 человек, включая жениха и членов его семьи. Об этом 30 июля сообщает Синьхуа.

Авария произошла в провинции Куангнам рано утром. Кортеж жениха направлялся в дом невесты в соседней провинции.

По пути следования произошло лобовое столкновение автобуса с контейнеровозом, в результате которого 13 из 17 пассажиров погибли. Еще четверо получили серьезные ранения. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: Смертельная свадьба: в Пакистане погибли и пострадали более 30 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить