В Якутии горят 1,3 млн га леса: сил и средств для борьбы с огнём не хватает

Якутск, , 08:56 — REGNUM В Якутии продолжают гореть леса: огнём охвачена территория республики площадью 1,3 млн га. Сил и средств на борьбу с пожарами по-прежнему недостаточно, констатировал генеральный директору ГАУ «Якутлесресурс» Вадим Новиков.

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По данным департамента лесных отношений республики, силами 385 человек тушатся возгорания общей площадью 35,8 га. С огнём борются в том числе 76 местных жителей и 270 сотрудников противопожарных подразделений, привлечены 26 единиц техники.

На выездном заседании правительства республики по пожарной безопасности Вадим Новиков констатировал, что лесопожарная техника находится в крайней степени изношенности: 80% тракторов уже полностью выработали свой ресурс, а нового транспорта подразделения республики, созданные для борьбы с лесными пожарами, не получали с 2014 года.

«Надо учитывать, что техника, работающая на лесных пожарах, изнашивается кратно быстрее нежели та, которая передвигается по дорогам общего пользования», — сообщил Вадим Новиков.

По его словам, схема по приобретению техники в лизинг «Якутлесресурсом» уже проработана, несколько компаний высказали готовность к взаимодействию. Врио главы Якутии Айсен Николаев дал поручение правительству республики внести конкретные предложения по покупке транспорта для тушения лесов.

Ещё одна проблема, потребовавшая вмешательства руководства региона, — огромная кредиторская задолженность перед участвовавшими в тушении пожаров местными жителями и компаниями: с ними до сих пор не расплатились за 2017 год.

«На сегодняшний день динамика принятия положительных решений Рослесхоза по погашению кредиторской задолженности не выдерживает никакой критики», — сообщили в пресс-службе правительства Якутии. Документы по тушению пожаров за прошлый год рассматриваются уже девять месяцев, и решения, какие из этих расходов будут оплачены, до сих пор нет.

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Из этой проблемы вытекает ещё одна — люди и организации, с которыми до сих пор не расплатились за работы в прошлом году, отказываются участвовать в тушении лесных пожаров — 2018. А квота по найму сезонных огнеборцев — всего 150 человек вместо минимально необходимых 350−500

«Если бы учреждение могло нанять хотя бы 350 сезонных огнеборцев, то ситуация с пожарами была бы намного лучше, чем мы имели в последние месяцы, потому что сезонники могли бы оперативно тушить лесной пожар на его начальной стадии», — констатировал Вадим Новиков.

Прослушав информацию о проблемах, затрудняющих тушение лесов, Айсен Николаев распорядился максимально отработать вопросы по долгам за тушение лесов в 2017 году и войти в пожароопасный сезон 2019 года без долгов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным заместителя руководителя департамента по лесным отношениям Джулустана Хона, суммарный объём задолженности за работы по тушению лесов за 2017 и 2018 годы — около 500 млрд рублей.

«Из этого вытекают все сложности при тушении пожаров. Мы сейчас уже не можем практически привлечь для этой цели вертолёты, самолёты, население», — сообщил Джулустан Хон.

Его слова подтверждаются действиями следственного комитета Якутии, 20 июля возбудившего уголовные дела по фактам халатности при тушении пожаров в Горном и Намском районах республики. Причинами распространения огня лесных пожаров в этих муниципалитетах надзорное ведомство считает недостаточное привлечения сил и средств для локализации и ликвидации огня. Виновными называются должностные лица республиканских бюджетных учреждений «Авиалесооохрана», «Якутлесресурс», районных лесничеств и органов местного самоуправления.

Напомним, что 86% лесов Якутии по законодательству РФ вообще разрешено не тушить, так как они определены в категорию труднодоступных и отдалённых от населённых пунктов.