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Полицейские обнаружили у калужанки 12 свертков с героином

Происшествия

В 2017 году правоохранительными органами Калужской области изъято более 3 кг героина

Калуга, 30 июля 2018, 08:46 — REGNUM  В ходе личного досмотра жительницы Калуги полицейские обнаружили у 31-летней женщины 12 свёртков с героином общей массой более 20 граммов, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 июля в отделе информации и общественных связей областного управления МВД России.

Химическим исследованием, проведенным специалистами экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, подтверждено, что вещество — действительно героин. По версии правоохранителей, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам.

По данному факту территориальным органом внутренних дел возбуждено уголовное дело. Женщина задержана. Ведется следствие. Добавим, в 2017 году полицейскими Калужской области изъято более 10 кг наркотических средств, в том числе более 3 кг героина.

Напомним, ранее сообщалось, что колумбийская преступная группировка объявила вознаграждение в 200 млн песо (около $70 тысяч) за убийство полицейской собаки-ищейки по кличке Призрак: за годы службы в подразделениях по борьбе с наркотиками собака обнаружила около девяти тонн кокаина.

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