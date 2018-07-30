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Винницкого прокурора на Украине поймали с поличным

Происшествия

Прокурор получал незаконное вознаграждение за перевод уголовный статей на менее тяжкие

Винницкого прокурора на Украине поймали с поличным
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Киев, 30 июля 2018, 08:34 — REGNUM  В Винницкой области 29 июля задержали прокурора за получение взятки, написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, прокурор требовал у одного из обвиняемых по уголовному делу $6 тыс. за изменение статьи на менее тяжкую. При этом посредником между обвиняемым и прокурором выступал водитель прокуратуры.

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Напомним, ранее в Волынской области задержали начальника одного из отделов управления государственной архитектурно-строительной инспекции. Чиновник требовал взятку в размере $150 за выдачу разрешения на строительство. Также был арестован полицейский волынского управления внутренней безопасности полиции Украины за требование взятки.

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