Более 500 человек блокированы на горе Ринджани в Индонезии

Джакарта, 30 июля 2018, 08:32 — REGNUM Более 500 альпинистов и туристов блокированы на горе Ринджани в Индонезии после землетрясения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спасательную службу.
«На горе Ринджани на курортном острове Ломбок … оказались в блокаде более 500 альпинистов и туристов», — передает вещатель.
В настоящее время экстренные службы проводят операцию по эвакуации застрявших на горе людей.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на местные власти сообщило, что 29 июля на острове Ломбок (Индонезия) в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли 10 человек.
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