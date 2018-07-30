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Более 500 человек блокированы на горе Ринджани в Индонезии

Происшествия

В настоящее время экстренные службы проводят операцию по эвакуации застрявших на горе людей

Джакарта, 30 июля 2018, 08:32 — REGNUM  Более 500 альпинистов и туристов блокированы на горе Ринджани в Индонезии после землетрясения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спасательную службу.

«На горе Ринджани на курортном острове Ломбок … оказались в блокаде более 500 альпинистов и туристов», — передает вещатель.

В настоящее время экстренные службы проводят операцию по эвакуации застрявших на горе людей.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на местные власти сообщило, что 29 июля на острове Ломбок (Индонезия) в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибли 10 человек.

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Землетрясения
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