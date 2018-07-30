Обрушение 90-метровой стены в Мьянме привело к гибели 23 человек

Нейпьидо, , 08:16 — REGNUM Обрушение 90-метровой стены заброшенной шахты на севере Мьянмы привело к гибели 23 человек, передает агентство Синьхуа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла еще на прошлой неделе в штате Качин. Сильный оползень, вызванный проливными дождями, привел к тому, что 27 человек были погребены под слоем земли. Поисково-спасательные работы продолжались всю неделю, и к настоящему времени удалось обнаружить только 23 погибших. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Добавим, что похожий инцидент произошел в Мьянме 14 июля. Тогда погибли 10 рабочих, еще 43 получили ранения.

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