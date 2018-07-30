Во Львове гражданина Польши за вандализм оштрафовали на 200 рублей

Львов, Украина, , 08:10 — REGNUM Жителя Польши, устроившего акт вандализма на Лычаковском кладбище во Львове, 29 июля украинский суд оштрафовал на 85 гривен (200 рублей), сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, 28 июля осужденный вместе со своими знакомыми пробрались на Лычаковское кладбище и повредили реставрационные щиты вокруг каменных львов. Нарушитель общественного спокойствия признал свою вину, суд обвинил его по статье «Мелкое хулиганство» и выписал штраф.

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Напомним, Лычаковское кладбище является историко-мемориальным музеем-заповедником во Львове и считается одним из старейших кладбищ на Украине. На кладбище есть мемориалы как советским солдатам, сражавшимся с нацистской Германией, так и карателям «Украинской национальной армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нацистам дивизии СС «Галичина».

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