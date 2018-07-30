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Руководство киностудии «Чеченфильм» заподозрили в мошенничестве — СМИ

Происшествия

Компания не вернула 21,9 млн рублей, полученные на съемки фильма «Тоска»

Руководство киностудии «Чеченфильм» заподозрили в мошенничестве — СМИ
Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР
Жулики

Москва, 30 июля 2018, 07:59 — REGNUM  Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм», передает 30 июня РБК со ссылкой на собственный источник в МВД России.

Из сообщения следует, что в 2011 году компания получила субсидию министерства культуры РФ в размере почти 21,9 млн рублей на съемки фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Однако фильм так и не был снят, а в сентябре 2014 года «Чеченфильм» был ликвидирован.

Отмечается, что дело в отношении сотрудников «Чеченфильма» — третье в 2018 году, связанное с невозвратом средств, выделенных кинопроизводителям. Ранее при схожих обстоятельствах были возбуждены дела в отношении студии «Маяковский» и «Кинокомпании КИТ».

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