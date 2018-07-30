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В ЛНР под минометный обстрел ВСУ попали два села

Происшествия

Также обстрел велся из гранатометов

В ЛНР под минометный обстрел ВСУ попали два села
Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Луганск, 30 июля 2018, 07:31 — REGNUM  ВСУ обстреляли села Пришиб и Сокольники в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки, 30 июля сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска произвели два обстрела из минометов калибра 82 мм, бронемашин и гранатометов. Сутками ранее под обстрел попали села Лозовое и Сокольники.

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Напомним, в Донбассе с 1 июля объявлено перемирие. Интенсивность обстрелов в регионе снизилась до 5−10 случаев за сутки, однако совсем обстрелы не прекратились. ВСУ, несмотря на договоренности, продолжают стрелять из запрещенного оружия, поражая мирных жителей и повреждая инфраструктуру населенных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли территорию республики

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