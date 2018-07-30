Спустя 16 дней после оползня расчищена железная дорога на юго-западе Китая

Чэнду, Китай, , 07:20 — REGNUM Железнодорожное сообщение восстановлено на западе Китая спустя 16 дней после схода оползня, вызванного сильными ливнями, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.

Железнодорожная линия Баоцзи — Чэнду восстановила свое функционирование после того, как она была заблокирована целой серией оползней, произошедших с 12 по 13 июля и обрушивших на нее 75 тыс. кубометров грязи и грунта, сообщили в корпорации China Railway Xi'an Group Co., Ltd. Более 1,1 тыс. рабочих и 60 единиц специальной техники принимали участие в работе по расчистке путей.

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Напомним, что сильные ливни стали причиной схода оползня в китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая. Непогода продолжает бушевать над большей частью территории Китая, включая Внутреннюю Монголию на севере страны.

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