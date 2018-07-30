В Забайкалье будут штрафовать за уничтожение корней «солодки»

Чита, , 07:18 — REGNUM Власти Забайкальского края после многочисленных публикаций в СМИ и заявлений общественности предприняли попытку защитить от добытчиков лекарственное растение сапожниковия растопыренная. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, его корни настолько полюбилась гражданам Китая и Монголии, что они готовы платить добытчикам по 500 рублей за килограмм. После того, как выяснилось, что нелегальный экспорт достиг чудовищных масштабов, было принято решение о включении сапожниковии растопыренной в Перечень объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края.

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По оценке учёных, учитывая размах заготовок, следует ожидать, что в ближайшие несколько лет ресурсы сапожниковии будут подорваны по всей забайкальской части их ареала. Кроме того, следствием бесконтрольного выкапывания лекарственных растений являются эрозия почв, нарушение среды обитания (произрастания) соседних видов животных и растений, нарушение всей экосистемы в целом.

Напомним, заготовка сапожниковии проводится преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения путём выкапывания корней и последующей продажи с вывозом в КНР и Монголию.

«В 2017 году заготовки велись преимущественно в пределах Агинского Бурятского округа. Однако в 2018 году вследствие исчерпания ресурсной базы заготовители переместились в соседние районы (Улётовский, Оловяннинский, Шилкинский, Карымский и другие)», — пояснили в региональном министерстве природных ресурсов.

Внесение сапожниковии в Красную книгу даёт основание штрафовать за её добычу на сумму от трёх тысяч до пяти тысяч рублей (на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, сапожниковия растопыренная (ледебуриелла растопыренная, «дикий сельдерей», Fang Feng (кит.)) — многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Вид распространён в степных и лесостепных районах Забайкалья (включая Республику Бурятия), на юге Дальнего Востока, в Монголии, Северном Китае, Корее. Растёт в луговых степях, зарослях степных кустарников, по опушкам, иногда на залежах. Его корневища не способны к вегетативному размножению: растение формирует лишь стержневой корень, который выкапывается заготовителями, и возобновление его остатками невозможно. В китайской медицине сапожниковия применяется как противовоспалительное, обезболивающее, иммунорегуляторное, антиоксидантное и антипролиферативное средство.

С начала года приставы депортировали в Китай более 30 граждан Поднебесной: нарушив миграционное законодательство, они намеревались варварски истребить сапожниковию на полях Оловяннинского района.

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