«Ситуация под контролем»: в Красноярском крае горит более 900 тыс. га леса

Красноярск, , 06:57 — REGNUM В Красноярском крае 30 июля зарегистрировано 146 лесных пожаров на общей площади 936,1 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, ссылаясь на данные лесопожарного центра.

Уточняется, что в авиационной и наземной зонах действуют 25 лесных пожаров на площади 11,66 тыс. га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Кежемском, Эвенкийском, Енисейском, Мотыгинском районах.

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В зоне контроля действует 121 пожар на площади 924,46 тыс. га — в Эвенкийском, Туруханском, Северо-Енисейском, Енисейском районах.

В заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском районе продолжает действовать один лесной пожар. Его площадь по состоянию на 30 июля — 24,28 тыс. га.

В минлесхозе подчеркнули, что, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз, и напомнили, что в лесах края с 22 июня действует режим ЧС.

За прошедшие сутки в регионе потушили 13 лесных пожаров на площади 17,6 тыс. га, в том числе пять возгораний — в зоне контроля. В тушении принимали участие более 770 человек, около 50 единиц техники, 15 воздушных судов.

Между тем, несмотря на огромные площади лесных пожаров, власти края утверждают, что контролируют ситуацию, и населённым пунктам, а также объектам экономики огонь не угрожает.

О ситуации с лесными пожарами врио губернатора Красноярского края Александр Усс 28 июля доложил полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, приехавшему в Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Усс подчеркнул, что ситуация под контролем, угрозы нет. Все очаги в зоне контроля лесопожарный центр контролирует с помощью космического мониторинга.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Красноярском крае действовало 170 лесных пожаров на общей площади около 941,9 тыс. га. В том числе в зоне контроля — 130 пожаров на площади 928,7 тыс. га. Что касается возгораний в зоне контроля, власти имеют право их не тушить. Соответствующее решение о нетушении принимает краевая комиссия по ЧС, если сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён.

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