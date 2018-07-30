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В Греции лесные пожары унесли жизни 91 человека

Происшествия

Судьба еще 25 человек неизвестна

Афины , 30 июля 2018, 06:10 — REGNUM  Число погибших в результате лесных пожаров в Греции превысило 90 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает агентство Associated Press.

По данным на 29 июля, погиб 91 человек. Судьба еще 25 человек неизвестна. Как сообщало ИА REGNUM, пожар, охвативший предместья греческой столицы и часть побережья, начался 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Местные жители и туристы пытались спастись от огня в море. Некоторые из них пропали без вести.

Пламя повредило две тысячи жилых домов. Четверть из них подлежит сносу.

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Лесные пожары — 2018
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