В Греции лесные пожары унесли жизни 91 человека

Афины , , 06:10 — REGNUM Число погибших в результате лесных пожаров в Греции превысило 90 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает агентство Associated Press.

По данным на 29 июля, погиб 91 человек. Судьба еще 25 человек неизвестна. Как сообщало ИА REGNUM, пожар, охвативший предместья греческой столицы и часть побережья, начался 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Местные жители и туристы пытались спастись от огня в море. Некоторые из них пропали без вести.

Пламя повредило две тысячи жилых домов. Четверть из них подлежит сносу.

Читайте также: Дайверы-волонтеры ищут жертв лесных пожаров в Греции

Читайте ранее в этом сюжете: Более двух тысяч домов пострадали от пожаров в Греции