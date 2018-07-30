В Германии из-за подозрительного вещества остановили поезд

Ашаффенбург, Германия, , 06:04 — REGNUM Пассажиров скоростного поезда в Германии эвакуировали после обнаружения в одном из вагонов чашки Петри с подозрительным веществом, сообщает Br24.

Чашку Петри обнаружил один из пассажиров поезда, после чего сообщил в полицию. Поезд был остановлен на ближайшей станции в Ашаффенбурге, пассажиров эвакуировали.

После прибытия полицейских и спасательных служб на станцию специалисты проверили воздух в вагонах на наличие опасных веществ, обнаруженную чашку Петри забрали в лабораторию для анализа.

Вагон, в котором обнаружили подозрительную емкость, был отцеплен. Полицейские собрали личные данные пассажиров и попросили сообщить в случае возникновения проблем со здоровьем. На момент сбора данных никто из пассажиров на здоровье не жаловался. После этого поезд снова отправился во Франкфурт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в немецком городе Кёльн был задержан выходец из Туниса Сиф Аллах Х., подозреваемый в подготовке теракта. При обыске полиция обнаружила у подозреваемого 84,3 мг рицина, который считается смертельно опасным веществом даже в небольшой концентрации.

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