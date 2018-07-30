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В Югре группа лиц обвиняется в ущербе государству на 19 млн рублей

Происшествия

Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

В Югре группа лиц обвиняется в ущербе государству на 19 млн рублей
Мошенничество

Ханты-Мансийск, 30 июля 2018, 05:43 — REGNUM  В Югре четыре человека подозреваются в нарушении природоохранного законодательства и в мошеннических действиях, в результате которых ООО «Газпромнефть-Хантос» был нанесён ущерб в 19 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что в июне 2015 года между ООО «Газпромнефть-Хантос» и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на воспроизводство водных биологических ресурсов. Бизнесмен обязывался поставить молодь сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна для ее выпуска на территории Ханты-Мансийского района. Однако выполнение работ было фиктивным. Ущерб, нанесённый ООО «Газпромнефть-Хантос», оценивается в 19 млн рублей.

В афере, по версии следствия, участвовали заместителя гендиректора ООО «Газпромнефть-Хантос», бывший директор природного парка «Самаровский Чугас», индивидуальный предприниматель и физическое лицо. Все они обвиняются сейчас по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Отметим, что ООО «Газпромнефть-Хантос» является дочерней фирмой ПАО «Газпром нефть», принадлежащего правительству Российской Федерации.

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