На французском пляже обнаружили бомбу времен войны

Торрей, Франция, , 05:09 — REGNUM На пляже французской коммуны Торрей была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщает l'Independant.

Сообщается, что обнаруженая бомба оказалась около одного метра в длину и 20 сантиметров в диаметре. После прибытия на место происшествия саперы оцепили территорию периметром в 100 метров. В данный момент проводится эвакуация людей с пляжа и ведется обезвреживание бомбы.

Издание отмечает, что прошлым летом пляж в коммуне Торрей закрывался трижды из-за обнаружения боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля строители жилого комплекса «Прайм Тайм» в Хорошевском районе Москвы обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обезвредили столичные саперы. Отмечается, что с начала 2018 года на территории Московской области было обнаружено и обезврежено более 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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