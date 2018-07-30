МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 30 июля

Москва, , 04:51 — REGNUM В Москве 30 июля ожидается сильный ветер, порывами доходящий до 10 метров в секунду, заявляет Главное управление МЧС столицы на своем сайте.

На 30 июля погода в столице ожидается солнечная с переменной облачностью. Днем воздух прогреется до 26 градусов, осадков не ожидается. Однако в связи с сильным ветром МЧС прогнозирует возможность чрезвычайных ситуаций не выше локального и местного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 июля была отмечена самая жаркая погода с начала лета — 30,7 градуса выше нуля. Абсолютный рекорд температуры для 28 июля в столице был зафиксирован в 2010 году, когда температура воздуха составила 37,5 градуса.

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