На юге Турции автобус с китайскими туристами попал в ДТП, есть жертвы

Анталья, Турция, , 04:35 — REGNUM Два гражданина Турции погибли и еще 30, преимущественно граждан Китая, получили ранения в результате ДТП с участием туристического автобуса на юге турецкой провинции Анталья, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на окраине небольшого города Аксеки возле Антальи. Туристический автобус столкнулся с двумя автомобилями. В автобусе находились 31 китайский турист, а также водитель с напарником. Он направлялся в город Каппадокия в центральной части Турции.

На месте трагедии действуют команды спасателей и скорой помощи. Раненые — по преимуществу китайцы. Одна китайская туристка, по сообщениям, сейчас находится в критическом состоянии, ее на вертолете доставили в Анталью.

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