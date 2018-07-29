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«Газель» сбила инспектора ДПС на МКАД

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в районе съезда с трассы М11

«Газель» сбила инспектора ДПС на МКАД
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Москва, 29 июля 2018, 23:43 — REGNUM  Водитель «Газели» сбил сотрудника полиции на 77 км Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в районе съезда с трассы М11.

«Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС)… в результате полученных травм скончался в больнице», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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