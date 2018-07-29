Мотопараплан совершил жесткую посадку в Калужской области

Калуга, , 21:39 — REGNUM В Малоярославецком районе Калужской области совершил жесткую посадку мотопараплан. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ЧП произошло в воскресенье, 29 июля, у села Спас-Загорье.

«В 19:37 мск поступило сообщение о жесткой посадке моторного параплана в Малоярославецком районе», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается. В настоящее время к месту происшествия направлены сотрудники специальных служб.

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