Водитель иномарки сбил троих детей на пляже в Приморье

Владивосток, , 21:27 — REGNUM Водитель легкового транспортного средства сбил на пляже троих детей в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, в районе бухты Соколовская.

«Водитель автомобиля Лексус … не справился с управлением, выехал на территорию пляжа и совершил наезд на трех несовершеннолетних (мальчики 7, 8 и 12 лет)», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ДТП, задержали водителя иномарки. Пострадавшие подростки госпитализированы в местную больницу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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