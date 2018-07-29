СКР начал проверку по факту травмирования поездом трех человек

Чехов, Московская область, , 20:33 — REGNUM По факту травмирования электропоездом трех человек (женщина и двоое мужчин) в Московской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

По предварительным данным, ЧП произошло вечером 28 июля вблизи платформы железнодорожной станции Чехов Курского направления. Один пострадавший погиб на месте трагедии, второй мужчина скончался в лечебном учреждении, а женщина находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Московской области пригородная электричка сбила трёх человек.

Читайте также: В Московской области пригородный электропоезд сбил трёх человек