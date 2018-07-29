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Олимпийская чемпионка Скофтеруд погибла в Норвегии

Происшествия

В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку

Олимпийская чемпионка Скофтеруд погибла в Норвегии
Rune Bendiksen
Вибеке Скофтеруд

Осло, 29 июля 2018, 20:07 — REGNUM  На юге Норвегии найдена мертвой олимпийская чемпионка 2010 года в лыжных гонках Вибеке Скофтеруд. Об этом сообщает издание NRK со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, 38-летняя спортсменка скончалась в результате аварии во время катания на гидроцикле.

Личность Скофтеруд, тело которой было найдено на берегу одного из островов, установлена после того, как на опознание пригласили членов ее семьи.

В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку.

Напомним, представительница Норвегии Вибеке Скофтеруд стала олимпийской чемпионкой мира в 2010 году в Ванкувере.

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