Олимпийская чемпионка Скофтеруд погибла в Норвегии

Осло, , 20:07 — REGNUM На юге Норвегии найдена мертвой олимпийская чемпионка 2010 года в лыжных гонках Вибеке Скофтеруд. Об этом сообщает издание NRK со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, 38-летняя спортсменка скончалась в результате аварии во время катания на гидроцикле.

Личность Скофтеруд, тело которой было найдено на берегу одного из островов, установлена после того, как на опознание пригласили членов ее семьи.

В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку.

Напомним, представительница Норвегии Вибеке Скофтеруд стала олимпийской чемпионкой мира в 2010 году в Ванкувере.

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